2020/12/12 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة مسلحة تقتحم دائرة الوقف السني في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/12 | 19:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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