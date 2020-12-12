بالفيديو .. خلاف بين نائبين يؤدي الى اشتباكات و اطلاق نار على خلفية تبليط شارع

2020/12/12 | 19:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

خلاف كبير يتحول الى تشابك بالايدي و اطلاق نار بين النائب طلال الزوبعي و النائب كريم ابو سودة على خلفية تبليط شارع في قضاء ابو غريب”.

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