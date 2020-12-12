بسبب كورونا..نمو صافي ثروات المليارديرات الامريكان اربعة ترليونات دولار

2020/12/12 | 19:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة بيزنز انسايدر الامريكي المتخصصة بالشؤون الاقتصادية ، السبت، ان صافي ثروات المليارديرات الامريكان قد نمت بمقدرا اربعة ترليون دولار ، حيث حقق المليارديرات مكاسبا ضخمة خلال فترة جائحة فايروس كورونا .

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن منظمة أمريكيون من أجل العدالة الضريبية ومعهد دراسات السياسة ان المليارديرات الامريكية شهدوا ارتفاعا كبيرا في ثرواتهم بلغت نسبته 36 بالمائة في الفترة ما بين 18 آذار الى يوم 7 كانون الاول”.

واضاف أن ” قائمة اغنى عشرة مليارديرات تصدر قائمتهم في المراتب الثلاث الاولى جيف بيزوس و ايلون موسك وبيل غيتس على التوالي حيث تبلغ ثروتهم مجتمعة حوالي ترليون دولار”.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل العدالة الضريبية فرانك كليمنتي في بيان صحفي “لم تشهد أمريكا من قبل مثل هذا التراكم للثروة في أيدي قلة من الناس”، مضيفا أن ” نمو ثرواتهم كبير جدًا لدرجة أنهم وحدهم يستطيعون توفير دفعة تحفيزية قدرها 3000 دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد ، ولا يزالون أكثر ثراءً مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر، وفي الواقع فان تريليون دولار أضافها المليارديرات إلى صافي ثرواتهم أكبر من حزمة تحفيز فيروس كورونا البالغة 908 مليار دولار التي يجري التفاوض عليها حاليًا”.

واوضحا التقرير انه ” وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، وجد تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صافي ثروة الأمريكيين بلغ 123.52 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2020.



وتمثل القيمة الصافية الجماعية لأصحاب المليارات البالغة 4 تريليونات دولار 3 ٪ من هذا الإجمالي، وهذا يعني أنه إذا تم توزيع بقية صافي ثروة البلاد بالتساوي ، فسيكون لكل أمريكي صافي ثروة قدرها 361 ألف دولارو هذا أقل من 0.1٪ من صافي ثروة جيف بيزوس”.

واشار التقرير انه ” بالطبع ، لا يتم توزيع صافي ثروة البلاد بالتساوي، فاعتبارًا من عام 2018 ، وجد البنك الاحتياطي الفيدرالي ، أن أربعة من كل 10 أمريكيين لا يمكنهم تغطية نفقات الطوارئ البالغة 400 دولار دون الاقتراض،و خلال جائحة فايروس كورونا ، واجه ما يقرب من نصف البالغين من ذوي الدخل المنخفض مشكلة في سداد فواتيرهم ، فوفقًا لمركز بيو للأبحاث.



يقول حوالي الثلث إنهم واجهوا مشكلة في سداد الإيجار أو أقساط الرهن العقاري.



بشكل عام ، كان البالغين من ذوي الدخل المنخفض الذين تم تسريحهم أقل حصولا على العمل مرة أخرى من أقرانهم ذوي الدخل المرتفع”.

مدير برنامج اللامساواة والصالح العام الامريكي تشاك كولينز إن ” التركيز المتزايد لثروة الملياردير قد لا يبشر بالخير لعالم ما بعد الوباء، ولن تتمكن العديد من الشركات في الشارع الرئيسي من التنافس مع هذه التركيزات الجديدة للملكية الاحتكارية والسلطة السياسية للمليارديرات”.

وبين أننا ” على وشك الدخول في شتاء مليء بالألم ، حيث تواجه ملايين الأسر الإخلاء ، وحجز الرهن ، وفقدان الثروة، وفي نهاية المطاف ، يعرض هذا الاختلال في الثروة صحة الاقتصاد والمجتمع للخطر – مع مزيد من الانخفاض في الوسط و القوة الشرائية للطبقة العاملة “.



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