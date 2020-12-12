2020/12/12 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تؤكّد خلو سنجار من المظاهر المسلحة بعد إتفاق تطبيع الأوضاع ورشة لمناقشة إجراءات جرائم الصكوك بدون رصيد بغداد – فائز جواد نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل تتعلق بجرائم الصكوك.وافاد بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس أن (الورشة عقدت بحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد […]

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