2020/12/12 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رواية العبادي تثير سجالاً بشأن حادث إستهداف المهندس وسليماني قرب المطار عبد المهدي يرد على رئيس الوزراء الأسبق وينفي منح موافقة لطائرات أمريكية بغداد – قصي منذر نفى رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، منح موافقة عراقية لطائرات امريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة […]

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