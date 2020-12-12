2020/12/12 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض يحيا مهربو الآثار – جليل وادي ما كان لبوابة عشتار ومسلة حمورابي وغيرهما أن تظل شاخصة للعيان حتى الآن ، لولا وجودها في بلدان مستقرة وتحترم الارث الانساني ، فوضعتها في أرقى متاحفها ، يتأمل من خلالها الزوار البدايات الاولى للبشرية والعمق الحضاري الذي وصله العراقيون ، فهذه بابل وتلك […]

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