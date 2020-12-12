العراق على موعد مع موجة جديدة من الأمطار تستمر لمدة 3 أيام

2020/12/12 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى احتمالية بدء هطول الأمطار على مناطق عديدة من مدن البلاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الاربعاء.

وأوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (12 كانون الأول 2020)، ان "منخفضا جويا متعمقا في الطبقات العليا، على سواحل بلاد الشام ويمتد منه اخدود سطحي نحو شمال غرب العراق صباح يوم الثلاثاء المقبل 15 كانون الاول يندمج معه منخفض البحر الاحمر الحراري، ويمتد اكثر نحو البلاد يوم الاربعاء".

وأضاف، "تندفع السحب المرافقة له اعتبارا من ليل الاثنين نحو مناطق غرب وشمال غرب البلاد ثم تغطي مساحات واسعة من مدن البلاد يوم الثلاثاء وكذلك يوم الاربعاء لتصبح الاجواء غائمة كليا".

وتابع: "وتبدأ الرياح بتقلباتها وتتحول نحو الاتجاه الجنوبي الشرقي اعتبارا من يوم الاثنين مصحوبة بنشاط في بعض الاماكن يوم الثلاثاء والاربعاء لتصل الى 50 كم بالساعة".

وتوقع عطية، ان "تبدأ الامطار بالهطول اولا على مناطق من دهوك وشمال اربيل ومركز نينوى اعتبارا من الاثنين كبدايات تأثير المنخفض في الطبقات العليا".

وأوضح، "ثم تندفع موجة الامطار نحو مناطق الغربية والوسطى والشمالية يوم الثلاثاء مع بداية تأثير المنخفض الجوي (وفرص للغزارة واردة في نينوى وكركوك وصلاح الدين)".

وأشار إلى انه "مع الملاحظة (مدن الجنوب ومنها البصرة ومدن شرق البلاد البادية الجنوبية غير مشمولة بالامطار خلال نهار يوم الثلاثاء)".

وبين، ان "تأثير المنخفض يستمر يوم الاربعاء وتستمر فرص الهطول في اماكن عديدة من مدن البلاد.



وسنفصل اكثر عن مناطق الهطول يوميا".

ملاحظة:-

1 - لايوجد منخفض شبه مداري (ميدوكن) يؤثر على العراق (كما يشاع في بعض المواقع) لأن الميدوكن منخفض حركي تتأثر حركتة بدوران الارض، ويستمد طاقته من مياه البحر المتوسط حيث تكون فعاليته هناك ودخوله من شرق المتوسط نحو بلاد الشام والعراق اذا حدث هذا فسوف يفقد كثير من رطوبته وبالتالي تقل قوته وتأثيره.

2- مع بداية فترة تأثير المنخفض هذا سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في كافة المدن، ثم مع نهايته خلال بداية الاسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض واضح.

A.A

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