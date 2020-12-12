قيادي بالعمال الكردستاني يرد على اتهام حزبه بالتغلغل في تظاهرات السليمانية

2020/12/12 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

نفى القيادي في حزب العمال الكردستاني، كوران بايك، السبت، 12 كانون الأول، 2020، وجود صلة بين حزبه والتظاهرات الجارية في محافظة السليمانية وأقضيتها.

وقال بايك في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حزب العمال الكردستاني لا يتدخل بالقضايا السياسية الداخلية، ولا علاقة له بما يجري في السليمانية من تظاهرات لا من قريب ولا من بعيد، ولا يتواجد في مناطق التظاهرات على الاطلاق".

واضاف أن "هذه الاتهامات محاولة لتبرئة الأحزاب الحاكمة في الإقليم من سياسة التجويع التي تنتهجها والتي خلفت نتيجتها السخط الشعبي الذي تشهده محافظة السليمانية".

واتهم مجموعة من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب العمال بالوقوف خلف أحداث التظاهرات في أقضية السليمانية وما رافقها من أحداث حرق للدوائر والمقرات الحزبية.

ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة ومستمرة، رداً على إقدام حكومة الإقليم على قطع رواتب الموظفين بنسبة 21 بالمئة، واحتجاجاً على تأخر الرواتب عدة أشهر.

وتخلل التظاهرات التي شهدت أحداثاً مؤسفة، سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المحتجين، بعد إطلاق النار عليهم من قبل السلطات، فضلاً عن اعتقال عدد من المتظاهرين في السليمانية.

وأمس الجمعة، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه سيتم العمل بجديّة للاستجابة إلى استحقاقات الشعب في إقليم كردستان وبقية مناطق العراق.

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