التربية العراقية تصدر بيانا بشأن آلية دوام الطلبة والملاك التدريسي

2020/12/12 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث اجتماع برئاسة وكيل وزارة التربية العراقية للشؤون العلمية شاكر نعمة، السبت، آلية دوام الطلبة والملاك التدريسي للعام الدراسي الحالي....

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