بغداد تحتضن قمة لزعماء العراق ومصر والأردن

2020/12/12 | 19:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، اليوم السبت، أن العاصمة الاتحادية بغداد، ستحتضن قمة لزعماء العراق ومصر والأردن العام المقبل.

وذكر المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تابعه PUKmedia : أن "المجلس أوصى بضرورة المباشرة فوراً بتواصل الوزراء مع نظرائهم، للشروع بتنفيذ المخرجات التي نتجت عن الجلسة وما ورد فيها من توصيات"، مؤكدا "تشديد المجلس على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم توقيعه بين العراق والأردن ومصر خلال الفترات السابقة، وتفعيله على أرض الواقع بأقرب وقت ممكن".

ولفت إلى "تأكيد المجلس على انعقاد قمة للزعماء الثلاثة في بغداد، خلال الربع الأول من السنة المقبلة".

PUKmedia متابعة

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