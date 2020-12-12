2020/12/12 | 20:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف عن سببين يعطلان اكمال نصاب المحكمة الاتحادية

كشف النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، اليوم السبت، عن سببين يعطلان اكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وقال الزجراوي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "اسباب عدم اكمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية العليا في العراق ، سياسي، فهناك جهات تعطل هذه المحكمة حتى لا تجري اي انتخابات في البلاد، فلا يمكن اجراء اي انتخابات دون وجود المحكمة فهي الجهة المخولة حصراً بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

وبين ان "السبب الثاني، ان هناك جهات سياسية اخرى تريد بقاء بعض القضايا الخلافية الدستورية عالقة، خصوصاً بين بغداد وأربيل، فبعض القضايا تحتاج الى تدخل الاتحادية، فهناك قضايا تحتاج الى تفسيرات من المحكمة، خصوصاً ان بعض تلك القضايا عالقة منذ سنين طويلة".

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