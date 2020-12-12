 الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة خلال 48 ساعة لتعويض متضرري سوق البالة في نينوى

2020/12/12 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استجاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناشدة المتضريين من حريق سوق البالة في محافظة نينوى.

وقال الحلبوسي في اتصال هاتفي مباشر مع اهالي نينوى، “تلقينا خبر تعرض سوق للباعة المتجولين للبالة في منطقة النبي يونس الى الضرر، وهو يمثل مورد الرزق اليومي لاخوانا واهلنا وان شاء الله لن تتكرر مثل هكذا حوادث”، مبينا ان “مدينة الموصل الجريحة تتعرض بين فترة واخرى الى امور تؤثر على حياتهم البسيطة وهم بحاجة الى رعاية وجهد واسناد”.

واضاف الحلبوسي، ان “مناشدتكم وصلت الينا والى اخوانكم من قيادات تحالف القوى وتقدم وتم الاطلاع على الموضوع وحصل قرار في تبني تاهيل الاضرار التي تعرض لها المواطنين كجزء من مسؤوليتنا الاخلاقية والانسانية والمهنية والنيابية”، داعيا الى “نقل تحياته الى اهالي الموصل عموما وخصوصا اهالي المناطق المتضررة وسنتكفل بشكل كامل في معالجة الضرر وعودتهم الى عملهم في شكل سلس”.

واكد انه “خلال 48 ساعة سياتي وفد من الاخوان المعنيين في هذا الشان من ابناء ونواب المحافظة وسيتم البدء بالعمل وان شاء الله لن يكون هنالك تقصير، والوضع في المحافظة بحاجة الى جهود وتكاتف وعمل وان يمسك كل شخص ظهر الاخر كي تعود الموصل منارة لكل العراق وتعود مدينة العلماء والخيرين ويعود اهلها الى ممارسة اعمالهم بالشكل الطبيعي بعيدا عن كل الضغوط والمؤثرات”.

كما ابدى عدد من اصحاب المحال المتضررة خلال الاتصال شكرهم وامتنناهم الى رئيس مجلس النواب لاستجابته السريعة الى مناشدتهم.

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