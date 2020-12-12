مَن خدم اسرائيل وتورط بالمقاولات؟.. ميدل إيست: حشد المرجعية وجه رسالة إلى العصائب

2020/12/12 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ردّ حشد المرجعية على تصريحات متداولة لزعيم العصائب قيس الخزعلي، وصف فيها حشد العتبات بـ"المشروع الصهيوني أميركي"، وذلك وفقا لما نقله موقع "ميدل ايست".

وبحسب تقرير أورده "ميدل ايست نيوز" فإن مصدراً وصفه الموقع بـ"خاص مقرب من حشد العتبات" قال إنه "تم إبلاغ أطراف من العصائب بأن حشد العتبات ممتعض من الإساءة التي وجهها أمين العصائب إلى حشد المرجعية".

وأضاف، المصدر، "تم إرسال رسالة خطية بينّا فيها أننا نترفع عن الرد على تلك الإساءة لأن ذلك مدعاة للانحدار الذي تريده تلك الجهات المنزعجة من حشد العتبات".

وتابع أن "الرسالة تضمنت تساؤلاً موجهاً إلى تلك الأطراف التي أساءت إلى حشد المرجعية عن مَن لديه تواصل مع السفارة الأميركية؟، ومن خدم إسرائيل والعدو وضرب الحشد بسمعته وكيانه من الداخل بواسطة السرقات، والمقاولات، والاستغلال والفضائيين وغيرهم؟ حشد العتبات الرامي للاصلاح أم من تورط بتلك السلوكيات".

ويعود التسجيل المتداول للخزعلي إلى مقابلة تلفزيونية، كان قد اجراها في وقت سابق، تحدث فيها عن جملة مواضيع، وهاجم خلالها "حشد المرجعية".

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