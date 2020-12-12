الاتحاد الأوروبي يندد

2020/12/12 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات"، السبت، بإعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته لعقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".

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