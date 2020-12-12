2020/12/12 | 20:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} حررت القوات الامنية التابعة ال قيادة شرطة كربلاء، السبت، خامرأة وفتاتين من الاختطاف بعملية نوعية خلال ساعة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية نوعية تحرير 3 مختطفات خلال ساعة واحدة بهذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية نوعية تحرير 3 مختطفات خلال ساعة واحدة بهذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).