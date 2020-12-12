المقدادية يضرب موعداً مع الجبايش في نهائي دوري الطائرة

2020/12/12 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ضرب نادي المقدادية موعداً مع نادي الجبايش في نهائي بطولة العراق للناشئين بكرة الطائرة.

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