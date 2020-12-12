الأمطار تستعد للانطلاق بجولة ثانية في العراق.. غزارة متوقعة في هذه المناطق

2020/12/12 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم السبت، بدء تساقط الامطار في المناطق الوسطى اعتبارا من الثلاثاء المقبل، فيما اشار الى ان غزارتها ستكون بثلاث محافظات.

وقال عطيه في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، ان “سواحل بلاد الشام شهدت اليوم منخفضا جويا متعمقا في الطبقات العليا، حيث ستندفع السحب المرافقة لهذا المنخفض نحو مناطق غرب وشمال غرب العراق اعتبارا من ليل الاثنين ثم تغطي مساحات واسعة من مدن البلاد يوم الثلاثاء وكذلك يوم الاربعاء لتصبح الاجواء غائمة كليا”.

واضاف ان “الرياح بتقلباتها تتحول نحو الاتجاه الجنوبي الشرقي اعتبارا من يوم الاثنين مصحوبة بنشاط في بعض الاماكن يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لتصل الى 50 كم بالساعة “، مشيرا الى ان “الامطار تبدا بالهطول اولا على مناطق من دهوك وشمال اربيل ومركز نينوى اعتبارا من الاثنين كبدايات تأثير المنخفض في الطبقات العليا”.

وتابع ان “موجة الامطار تندفع نحو مناطق الغربية والوسطى والشمالية يوم الثلاثاء المقبل مع بداية تأثير المنخفض الجوي وفرص للغزارة واردة في نينوى وكركوك وصلاح الدين”، لافتا الى ان “مدن الجنوب ومنها البصرة ومدن شرق البلاد البادية الجنوبية غير مشمولة بالأمطار خلال نهار يوم الثلاثاء”.

واكد ان “تأثير المنخفض سيستمر ليوم الاربعاء وتستمر فرص الهطول في اماكن عديدة من مدن البلاد”.

يذكر ان هيئة الانواء الجوية نشرت يوم امس الجمعة، جدولا بحالة الطقس للأيام المقبلة، حيث تضمن هطول أمطاراً رعدية وخفيفة في بعض المناطق ايام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة.

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