2020/12/12 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل يعلن عن مشاريع إبتكارية لدعم الشباب العاطل: قروض بقيمة 8 ملايين دينار لأكثر من 10 آلاف مستفيد قريباً بغداد – قصي منذر اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، قرب إطلاق دفعتين من قروض دعم الشباب العاطلين البالغة 8 ملايين دينار التي ستشمل اكثر من 10 الاف شخص، مشيرة الى ان الوزارة تعمل حاليا على […]

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