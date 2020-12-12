2020/12/12 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الوزراء والبرلمان يبحثان مع وفد الإقليم تنفيذ قانون تمويل العجز الإجتماع التفاوضي يوصي بمراعاة العدالة في توزيع التخصيصات المالية بغداد – الزمان اوصى الاجتماع التفاوضي برئاسة، رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي مع وفد إقليم كردستان واللجنة المالية النيابية، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان ، بالشكل الذي […]

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