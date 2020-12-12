2020/12/12 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدّد القصف التركي على قرى في دهوك بغداد – الزمان تعرضت مناطق في إقليم كردستان امس السبت إلى قصف جوي تركي استهدف قرى مدنية في محافظة دهوك.وقال شهود عيان إن (قضاء العمادية في دهوك تعرض إلى قصف من قبل الطيران التركي), مؤكدين (عدم معرفة ما اذا اسفر القصف عن خسائر بشرية أم لا).ويتعرض […]

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