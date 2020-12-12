القوة البحرية تدعو خريجي السادس العلمي للتطوع في كليتها

2020/12/12 | 20:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

دعت وزارة الدفاع – قيادة القوة البحرية، الطلاب خريجي السادس الاعدادي (الفرع العلمي) الراغبين بالتطوع في الكلية البحرية والتي تنطبق عليهم الشروط ادناه، التقديم وفقاً للإستمارة التي سيتم إرفاقها بالفترة من ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٠ لغاية ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٠.

وذكر بيان لقيادة القوة البحرية تلقته /المعلومة/، ان قبول المتطوعين في الكلية يجب ان يتوافق مع الشروط التالية:

أن يكون المتقدم عراقياً ومن أبويين عراقيين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (21) سنة.

أن يكون حائز على شهادة الإعدادية (الفرع العلمي) على أن لا يقل معدله عن (75٪) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم البحرية… ولا يقل معدله عن (80%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.

ان يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المُعتمدة من مديرية الخدمات الطبية.

ان يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالاكاديمية.

يجب ان لا تقل درجة الطالب المتقدم للقبول عن (75) درجة لكل من مادتي الفيزياء والرياضيات بالنسبة للطلاب الراغبين بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

ان يجتاز المتقدم بالكلية البحرية المقابلة التي تجريها لُجنة المقابلة.

ان لايكون المتقدم قد سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في الكلية البحرية أو تعيينه أو هروبه من الجيش.

ان لايكون المتقدم محكوم عليه بجناية أو جنحة مخله بالشرف أو ثُبِت اشتراكه بأعمال إرهابية.

ان لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

يتعهد المُتقدم في القوات المسلحة مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حساب القوة البحرية، وبالخدمة في المؤسسات المدنية الحكومية مدة لا تقل (15) خمس عشرة سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حسابها.



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