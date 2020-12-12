الدفاع تفتح باب التطوع لإحدى مديرياتها وتحدد 10 شروط

2020/12/12 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة تطوعتدعو وزارة الدفاع - قيادة القوة البحرية الطلاب خريجي الثالث المتوسط للسنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ الراغبين بالتطوع على مركز التدريب المهني البحري والذين تنطبق عليهم الشروط ادناه التقديم وفقاً للإستمارة التي سيتم إرفاقها بالفترة من ٢٠ كانون الأول لغاية ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٠.شروط القبول للراغب في التطوع على مركز التدريب المهني البحري:1.ان يكون المتقدم عراقياً ومن ابوين عراقيين.2.ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على ان لا يقل معدله العام عن (70%).3.ان لايقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد عن (20) سنة.4.ان يكون قويم الاخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.5.ان يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المُعتمدة من مديرية الخدمات الطبية.6.ان يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالاكاديمية.7.ان يجتاز المتقدم لمركز التدريب المهني البحري..المقابلة التي تجريها (لجنة المقابلة).8.ان لايكون المتقدم قد سبق فصله أو انسحابه من اي دورة في مركز التدريب المهني البحري أو تعيينه أو هروبه من الجيش.9.ان لايكون المتقدم محكوم عليه بجناية أو جنحة مخله بالشرف أو ثبت اشتراكه باعمال إرهابية.10.ان لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

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