قيادي بائتلاف النصر يعلق على المطالبات بتدخل دولي للإطاحة بحيتان الفساد

2020/12/12 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي بائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت، 12 كانون الأول، 2020، أإ الطريقة الوحيدة للقضاء على الفساد تكون عبر توفر الإرادة السياسية الحقيقية بهذا الاتجاه فيما علق على المطالبات بمنح لجان دولية صلاحية التحقيق.

وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطريقة الوحيدة للإطاحة بحيتان الفساد، تكون عبر وجود إرادة سياسية حقيقة في محاربة الفساد والفاسدين، لأن القضاء الدولي واللجان الدولية او المساعدة الدولية، لن تتحرك من دون وجود هذه الإرادة".

واضاف أن " الرغبة السياسية بالإطاحة بحيتان الفساد، غير متوفرة، بسبب وجود جهات متنفذة متورطة بعمليات الفساد".

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، أمس الجمعة، أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمكافحة الفساد، فشلت في مهامها ولم تحقق أي شيء حتى الان، داعيا إلى استبدالها بشخصيات قادرة على مواجهة ومحاربة الفساد.

وقال عليوي اي حديث خص به (بغداد اليوم)، أن "لجنة مكافحة الفساد غير موفقة في عملها ولم تتمكن حتى الان من فتح الملفات الكبيرة أو مواجهة حيتان الفساد، بالتالي يجب استبدالها بشخصيات أكثر كفاءة وقادرة على مواجهة الفاسدين".

وأضاف، أن "الكاظمي عليه أن يشرك اللجان المختصة ومنها لجنة الأمن والدفاع النيابية في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة، لاننا على اطلاع بعمل الشخصيات الوطنية والنزيهة والقادرة على محاربة الفساد دون تردد أو خوف".

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