2020/12/12 | 20:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق يلتهم عدة مولدات في نينوى والجيش الأزرق يتدخل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/12 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم عدة مولدات في نينوى والجيش الأزرق يتدخل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم عدة مولدات في نينوى والجيش الأزرق يتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).