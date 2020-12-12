2020/12/12 | 20:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تعادل إيجابي مع الطلبة.. نفط الوسط يتربع على صدارة الدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/12 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تعادل إيجابي مع الطلبة.. نفط الوسط يتربع على صدارة الدوري الممتاز ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تعادل إيجابي مع الطلبة.. نفط الوسط يتربع على صدارة الدوري الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).