شرطة كربلاء تعلن تحرير امرأة وفتاتين من الاختطاف وسط المدينة

2020/12/12 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، عن تحرير امرأة وفتاتين من الاختطاف خلال ساعة واحدة وسط المدينة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بإشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام وبعد حصول حادث خطف في شارع ميثم التمار من انقاذ امرأة مع ابنتها وابنة أخيها من الخطف بسرعة قياسية".

وأضاف البيان أن "مفارز مكافحة الإجرام عملت وبجهود أمنية استثنائية وبسرعة قياسية من ملاحقة الخاطف وتعميم أوصاف العجلة ونصب كمين محكم له في شارع فاطمة الزهراء وبعد مدة قصيرة لا تتجاوز ساعة واحدة ألقي القبض على الخاطف وتم تحرير المختطفات"، مشيراً الى أن "السبب الذي دفعه لهذه العملية لوجود خلافات مع المواطنة بسبب مبالغ مالية بذمتها".

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