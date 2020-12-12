الاستخبارات العسكرية تضبط كدسا للعبوات والقذائف في مخمور

2020/12/12 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط كدسا للعبوات والقذائف في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان صحفي، انه “تاكيدا لمهامها في البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع لواء المشاة ٥٠ والفوج الثاني منه من ضبط ١٤٠ عبوة ناسفة ،٨٢ قنبرة هاون عيار 120ملم، وعدد من مساطر التفجير، و SPG9“.

واضات انه “قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.

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