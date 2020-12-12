نص البرقية الأمنية الخاصة بالاشتباك بين نائبين في بغداد قبل قليل

2020/12/12 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت برقية أمنية، السبت، تفاصيل حادثة اطلاق النار بين حمايتي النائب طلال الزوبعي وكريم أبو سودة في منطقة "ابو غريب" غرب العاصمة بغداد.

وبحسب البرقية التي تلقى "ناس" نسخة منها (12 كانون الاول 2020)، فانه "بالساعة 1700 مساء هذا اليوم 12 ك1 حصلت مشاجرة وإطلاق نار بين الطرف الأول كل من المدعو كريم يوسف علي (ابو سودة) تولد ١٩٨٦ شغله نائب في البرلمان العراقي والمدعو سفيان كريم يوسف تولد ١٩٩٦ شغله ضابط برتبة ملازم في وزارة الدفاع اثناء الاستراحة والمدعو محمد نوري يوسف حسن تولد ١٩٧٨شغله موظف في مكتب رئيس البرلمان العراقي والمدعو ليث جاسم محمد فارس تولد ١٩٩٤ شغلة كاسب والمدعو محمد محمود مجيد تولد ١٩٧٦ شغله موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا والمدعو احمد هاشم علي تولد ١٩٩٢ شغله كاسب والمدعو يوسف صالح محمد تولد ١٩٩٧ شغله اعلامي في مكتب النائب كريم ابو سودة والمدعو مصطفى حمودي صالح تولد ١٩٩٨ شغله كاسب".

واضاف البيان: "والطرف الثاني النائب في البرلمان العراقي طلال خضير عباس الزوبعي وعدد من حمايتهم بسبب قيام النائب كريم ابو سودة بالإشراف على تبليط الشوارع في منطقة ابو غريب النصر والسلام شارع ٣٠ أدى الحادث الى اصابة المدعو مصطفى حمودي صالح بكدمات تم نقله الى مستشفى ابو غريب".

وأظهر مقطع مصور، السبت، اللحظات الأولى لنشوب النزاع المسلح، بين حمايتي النائب طلال الزوبعي وكريم أبو سودة، ما أثار الرعب بين صفوف المواطنين.

ويبين المقطع، الذي اطلع عليه "ناس"، (12 كانون الاول 2020)، استخدام حمايات النائبين الأسلحة الخفيفة، واطلاق النار في الهواء، وسط أجواء من الخوف، انتابت المواطنين المتواجدين بالقرب من موقع الحادثة في منقطة أبو غريب.

واندلع شجار بين النائب طلال الزوبعي، وكريم أبو سودة، أثناء وجودهما في منطقة أبو غريب، لمتابعة تبليط أحد الشوارع، وسط أنباء عن إصابات في صفوف المواطنين، بسبب تبادل إطلاق النار، من قبل المرافقين.

مصدر محلي أبلغ "ناس" (12 كانون الأول 2020) أن "النائبين طلال الزوبعي، وكريم أبو سودة، تصادف وجودهما في منطقة الحصوة، اثناء حملة إكساء أحد الشوارع، لكن شجاراً لفظياً نشب بين الطرفين، تطور لاحقاً إلى استخدام السلاح من قبل الحمايات المرافقة، الذين تبادلوا إطلاق النار".

ولفت إلى أن "هلعاً وذعراً أصاب سكان المنطقة، الذين خرجوا بدورهم، لمعرفة سبب إطلاق النار، فيما تداول مواطنون أنباء عن وقوع إصابات".

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