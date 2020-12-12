بعد إقرار اللقاح.. البنتاغون يخوض

2020/12/12 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجنرال الأميركي، جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحافي إنه "سيتم توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية الشهر الجاري"

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