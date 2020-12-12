نفط الوسط يتمسك بالصدارة ويخرج بنقطة امام الطلبة

2020/12/12 | 20:44 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل فريق نفط الوسط مع الطلبة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ارض ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثامنة من دوري الكرة الممتاز.

سجل هدف الطلبة الاول اللاعب محمد جفال بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة (17) وقبل ان يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول عادل لنفط الوسط اللاعب سجاد جاسم، وفي الشوط الثاني تقدم للطلبة في الدقيقة (67) ذو الفقار عايد قبل ان يعادل النتيجة للعندليب اللاعب رسلان حنون في الدقيقة (73).

بهذه النتيجة حافظ نفط الوسط على الصدارة برصيد 17 نقطة وحل الطلبة وصيفاً برصيد 13 نقطة.

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