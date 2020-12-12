2020/12/12 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن في تغريدة له على تويتر: الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى اتفاق باريس بشأن المناخ بعد 39 يوما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة لبايدن بشأن انضمام كورونا لاتفاق المناخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة لبايدن بشأن انضمام كورونا لاتفاق المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).