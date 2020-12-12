الطلبة يتعادل مع نفط الوسط بهدفين في الدوري الممتاز

2020/12/12 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حسم التعادل (2-2) مباراة لطلبة ونفط الوسط على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز..يبتع

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