نجم عراقي يتقمّص دور زيدان ويهز الشباك بهدف عالمي

2020/12/12 | 20:53 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جفال أحد نجوم الدوري العراقي بالموسم الحالي (المكتب الإعلامي لنادي الطلبة)

واصل نجم نادي الطلبة العراقي محمد جفال تقديم مستوياته الملفتة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد أن هز شباك المتصدر نفط الوسط بهدف عالمي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، لحساب الجولة الـ8 من عمر مسابقة الدوري العراقي.

وعلى ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، قدم جفال فاصلا مهاريا على طريقة نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان، بعد أن قام بتجاوز لاعبين من صفوف الفريق المنافس بمهارة عالية، قبل أن يرسل تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، هز بها شباك المنافس عند الدقيقة الـ18 من عمر اللقاء.

وبرز جفال هذا الموسم مع كتيبة الأنيق، خصوصا بعد أن لعب دورا مهما في فوز فريقه على الصناعات الكهربائية، حيث سجل هدفين من ركلتين، ليرفع عداده التهديفي إلى 4 أهداف حتى الآن، فيما نجح في صناعة هدف من تمريرة حاسمة.

وكانت إدارة الطلبة قد جددت التعاقد مع جفال، قبل انطلاق الموسم الحالي، بعد مستوياته الكبيرة مع الفريق، بعد أن جاء إليه قادما من صفوف الميناء.

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