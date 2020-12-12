ممارسة التضليل حول علاقة فيتنام بالبنك الدولي (1-2) - محمود محمد ياسين

2020/12/12 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_محمد_ياسين كشف اللقاء التلفزيوني الذي تم مع رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في نهاية شهر نوفمبر المنصرم (29/11) عن العيب المزمن الذي تعاني منه مثل هذه اللقاءات المتمثل في مجافاة الأسئلة لحقائق الواقع.



فاللقاء وإجاباته التي يبدو انها كانت معدة سلفا، لم يتناول وضع السودان المازوم الذي يجسده:-ضعف وعمالة النظام الانتقالي الحاكم الذي جاء للسلطة عقب الإطاحة بنظام الإسلاميين في 2019.



وهذا الضعف تس ......





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