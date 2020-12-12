خلاف بين نائبين يتطور إلى إطلاق نار في بغداد (فيديو)

2020/12/12 | 20:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وقع شجار بين نائبين في البرلمان، السبت، "تصادف" وجودهما اثناء حملة إكساء أحد الشوارع، في منطقة أبو غريب بالعاصمة بغداد، ليتطور الشجار لاحقا إلى استخدام السلاح واطلاق النار بين الحمايات المرافقة للنائبين، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وبحسب شهود عيان فقد اندلع شجار اليوم، (12 كانون الاول 2020)، بين النائبين طلال الزوبعي، وكريم أبو سودة، أثناء وجودهما في منطقة أبو غريب، لمتابعة تبليط أحد الشوارع في منطقة الحصوة بابي غريب.

وأضافوا، "لكن شجارا لفظيا نشب بين الطرفين، تطور لاحقا إلى استخدام السلاح من قبل الحمايات المرافقة، الذين تبادلوا إطلاق النار".

وأصاب سكان تلك المنطقة الهلع والذعر، الذين خرجوا من منازلهم، لمعرفة سبب إطلاق النار، فيما تداول مواطنون أنباء عن وقوع إصابات.

وحصل "ديجيتال ميديا ان ار تي" على برقة أمنية توضح تفاصيل الحادثة، جاء فيها انه في "الساعة 1700 مساء هذا اليوم 12 ك1 حصلت مشاجرة وإطلاق نار بين الطرف الأول كل من المدعو كريم يوسف علي (ابو سودة) تولد 1986 وعمله نائب في البرلمان العراقي والمدعو سفيان كريم يوسف تولد 1996 عمله ضابط برتبة ملازم في وزارة الدفاع اثناء الاستراحة والمدعو محمد نوري يوسف حسن تولد 1978 عمله موظف في مكتب رئيس البرلمان العراقي والمدعو ليث جاسم محمد فارس تولد 1994 عمله كاسب والمدعو محمد محمود مجيد تولد 1976 عمله موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا والمدعو احمد هاشم علي تولد 1992 عمله كاسب والمدعو يوسف صالح محمد تولد 1997 عمله اعلامي في مكتب النائب كريم ابو سودة والمدعو مصطفى حمودي صالح تولد 1998 عمله كاسب".

وأضافت البرقية: "والطرف الثاني النائب في البرلمان العراقي طلال خضير عباس الزوبعي وعدد من حمايتهم بسبب قيام النائب كريم ابو سودة بالإشراف على تبليط الشوارع في منطقة ابو غريب النصر والسلام شارع 30".

وأوضحت، ان "الحادث أدى الى اصابة المدعو مصطفى حمودي صالح بكدمات تم نقله الى مستشفى ابو غريب".

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