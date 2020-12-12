غوتيريش يدعو العالم إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية

2020/12/12 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى إعلان حال الطوارئ المناخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال الأمين العام في كلمة خلال قمة افتراضية تهدف إلى إنعاش جهود مكافحة حرارة المناخ إن العالم لا يسير على الطريق الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين وفق ما التزم به المجتمع الدولي عام الفين وخمسة عشر في قمة باريس، مشددا على أهمية التزام الجميع بتعهداتهم والايفاء بها عبر إعلان حال طوارئ مناخية في بلدانهم للتمكن من تحقيق حياد الكربون.

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