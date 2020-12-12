رئيس الجمهورية: الحروب التي خاضعها العراق أدت إلى تعريفه كأكثر البلدان هشاشة للتغيرات المناخية

2020/12/12 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كلمته بقمة طموح المناخ العالمي:

رئيس الجمهورية برهم صالح: الحروب التي خاضعها العراق أدت إلى تعريفه كأكثر البلدان هشاشة للتغيرات المناخية

تصويت البرلمان العراقي على الانضمام لاتفاق باريس للمناخ يمثل حقبة جديدة

اتفاق باريس سيدعم الطاقات المتجددة ويرفع صمود تكييف المجتمعات المعرضة للتغيير المناخي

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