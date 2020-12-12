إن كنت تشعر بهذا.. فقد تكون أصبت بكورونا دون أن تدري

2020/12/12 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعراض غير معتادة، شعر بها بعض الأشخاص بعد شهور من إصابتهم بكورونا، بل رغم عدم معرفة بعضهم بحقيقة إصابته بالفيروس.

وأوضح مدير المعهد الوطني في الحساسية والأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، أنه في حال ما كان يعاني الشخص من أعراض غير عادية، فربما يكون قد أصيب بكورونا بدون أن يدري ذلك.

وووضع فاوتشي خلال جلسة رعتها جامعة كولومبيا، الخميس، عدد من العلامات التي ربما يشعر بها الشخص بعد شهور من إصابته بكورونا، بحسب ما جاء في تقرير موقع "إيت زيس".

1- التعب الشديد

قال فاوتشي إن إصابة الشخص بالتعب الشديد بعد فترة من إصابته بكورونا، تعتبر واحدة من أكثر المؤشرات انتشارا بين الناس، على إصابتهم بكوفيد-19.

ورغم أن معظم الأشخاص يستعيدون طاقتهم بعد الإصابة الأولية بالفيروس، فإن التعب الشديد قد يصيب البعض لاحقا.

ووجدت دراسة لمجالة "ناتشر" العلمية، أن 53 بالمئة من مجموعة تتكون من 143 شخصا أصيبوا بالفيروس، أبلغوا عن التعب الشديد بعد شهرين من ظهور أعراض كورونا الأولى.

2- ضيق التنفس

علامة أخرى، أشارت إليها دراسة "ناتشر"، وهي النفس القصير أو ضيق التنفس.

وأوضحت المجلة أن 43 بالمئة من المجموعة قد عانوا من قصر النفس بعد شهرين من إصابته الأولية بالفيروس.

وكانت عيادة "هاكنساك ميريديان هيلث" نشرت تقرير على موقعها قالت فيه "نعلم أن كوفيد-19 يهاجم الرئة، ويسبب الالتهاب.



هذا قد يترك الناجين يعانون من ضيق مستمر في النفس".

3- الضعف

شكا العديد من الأشخاص من الضعف أو التخدير في عضلاتهم، بالإضافة إلى آلام في المفاصل والعضلات، بحسب تقرير "إيت زيس".

4- خلل في التوازن

وفقا لموقع "مايو كلينك"، فإن مصابين بالمرض شكوا من خلل التوازن.

وخلل التوازن هو، خلل يصيب الأعصاب التي تنظم وظائف الجسم غير الإرادية، مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، والتعرق.

5- الدماغ المشوش

وأشار فاوتشي أيضا إلى أن بعض الأشخاص شكوا من الدماغ المشوش، أو عدم القدرة على التركيز بشكل طبيعي.

بل لفت الطبيب بمستشفى "مونتفيور" بنيويورك، ألوكو هوم، أن بعض مرضاه شكا من مشاكل في الذاكرة جراء المرض، مثل نسيان رقم التليفون، ومكان المفاتيح، وحتى القواعد الأساسية للمرور.

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