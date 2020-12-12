العراق يصادق على اتفاقية باريس للمناخ

2020/12/12 | 20:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، أنها وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا اختارت الرئيس العراقي، للتحدث في قمة المناخ العالمي في الذكرى السنوية ...

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