رئيس الجمهورية: العراق شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية

2020/12/12 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ان العراق شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC والتي تُعد السياسة العليا لعمل التغيرات المُناخية في البلد و تؤسس للاقتصاد الاخضر الساند بين عامي 2020 و 2030.

وقال صالح في كلمة له خلال مشاركته بقمة طموح المناخ 2020 ، ان”العراق يتوجه نحو الشروع بحقبة جديدة ونقلة نوعيةٍ تُبنى على التنوع الاقتصادي ودعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة والدخول في اسواق الكربون ورفع صمود تكييف المناطق والمجتمعات الهشة والمعرضة الى التغيرات المُناخية”، مبينا ان “الحقبة المقبلة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية تدعم مساندة الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المُناخي”.

واكد ان “هنالك استجابة سريعة لانضمام البلد الى اتفاق باريس للمناخ”، لافتا الى ان “العراق شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC والتي تُعد السياسة العليا لعمل التغيرات المُناخية في البلد و تؤسس للاقتصاد الاخضر الساند بين عامي 2020 و 2030″.

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