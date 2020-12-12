الشرطة تعلن تحرير 3 مختطفات في قلب كربلاء (صورة)

2020/12/12 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حررت شرطة محافظة كربلاء، السبت، ثلاث مختطفات، وإلقاء القبض على الخاطف وسط المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2020)، إنه "تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، من انقاذ امرأة وابنتها وابنة أخيها، من الخطف بسرعة قياسية في شارع ميثم التمار وسط المحافظة".

وتابع، "حيث عملت المفارز وبجهود أمنية استثنائية وبسرعة قياسية من ملاحقة الخاطف، وتعميم أوصاف العجلة، ونصب كمين محكم له في شارع فاطمة الزهراء، وبعد مدة قصيرة لاتتجاوز ساعة واحدة، تم إلقاء القبض على الخاطف، وتم تحرير المختطفات، واتضح أن السبب الذي دفعه لهذه العملية لوجود خلافات مع المواطنة بسبب مبالغ مالية بذمتها".

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