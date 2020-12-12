"مذاق جميل" للتطبيع مع إسرائيل في مخبز بالدار البيضاء

2020/12/12 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مخبز "مدام فال" في الدار البيضاء المعروف بحلوياته الرائجة خصوصا في المناسبات اليهودية، نشاطا كبيرا منذ أيام لمناسبة عيد الأنوار (حانوكا)، وقد بات الإعلان أخيرا عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل على كل لسان لدى رواده.

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