2020/12/12 | 21:15 - المصدر: سفن سكاي

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كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تفاصيل البرتوكول التعاون الموقع بين العراق ومصر.

وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم السبت، إن “بروتوكول التعاون الموقع بين وزيري الزراعة في العراق ومصر، تضمن التعاون في مجال البحث العلمي للصحة الحيوانية ومكافحة التصحر”.

وأضاف، أن “البروتوكول تضمن أيضا إقامة مركز بحثي لتطوير زراعة الحنطة والبطاطا، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات في المجالات كافة، وبالأخص تطوير قطاع الطب البيطري والمكافحة الأحيائية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل البروتوكول الموقع بين وزيري الزراعة في العراق ومصر 7 SKY TV.

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