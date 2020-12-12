ضبط  اسلحة متنوعة لبقايا ارهابي داعش بعملية استباقية شرقي الرمادي

2020/12/12 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار ،السبت، بان القوات الامنية تمكنت من ضبط اسلحة متنوعة لبقايا خلايا ارهابي داعش بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت حملة أمنية واسعة النطاق تركزت على منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي ، تمكنت من خلالها من ضبط اسلحة متنوعة لبقايا خلايا ارهابي داعش “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “القوات الامنية داهمت المنطقة المستهدفة اثر تلقيها معلومات تفيد بوجود اسلحة لبقايا ارهابي داعش مخبأة تحت الارض، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية والمدنيين”.

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت من ضبط اسلحة واعتاد وصواريخ لبقايا ارهابي داعش بعمليات امنية استباقية ماتزال مستمرة وفي عموم مدن الانبار “.



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