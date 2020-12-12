بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لافتتاح متنزه الكوفة

2020/12/12 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضح النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي التفاصيل الكاملة لافتتاح متنزه الكوفة الكبيرة.

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