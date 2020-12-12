رئيس الجمهورية يعلن شروع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية.. ويكشف تفاصيلها

2020/12/12 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت، شروع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية الخاصة بالتغييرات المناخية في البلاد.

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