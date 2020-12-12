مصدر يكشف لـ(واخ) : تفاصيل المشادة بين النائبين ابو سودة والزوبعي

2020/12/12 | 21:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر امني اليوم السبت عن ، اسباب المشادة واطلاق النار بين النائبين كريم ابو سودة وطلال الزوبعي “.

وقال المصدر لـ”خبر برس” ، “الساعة 1700 مساء هذا اليوم 12 ك1 حصلت مشاجرة وإطلاق نار بين الطرف الأول كل من المدعو كريم يوسف علي (ابو سودة) تولد ١٩٨٦ شغلة نائب في البرلمان العراقي والمدعو سفيان كريم يوسف تولد ١٩٩٦ شغلة ضابط برتبة ملازم في وزارة الدفاع اثناء الاستراحة والمدعو محمد نوري يوسف حسن تولد ١٩٧٨شغلة موظف في مكتب رئيس البرلمان العراقي والمدعو ليث جاسم محمد فارس تولد ١٩٩٤ شغلة كاسب والمدعو محمد محمود مجيد تولد ١٩٧٦ شغلة موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا والمدعو احمد هاشم علي تولد ١٩٩٢ شغلة كاسب والمدعو يوسف صالح محمد تولد ١٩٩٧ شغلة اعلامي في مكتب النائب كريم ابو سودة والمدعو مصطفى حمودي صالح تولد ١٩٩٨ شغلة كاسب والطرف الثاني النائب في البرلمان العراقي طلال خضير عباس الزوبعي وعدد من حمايتهم بسبب قيام النائب كريم ابو سودة بالإشراف على تبليط الشوارع في منطقة ابو غريب النصر والسلام شارع ٣٠ أدى الحادث الى اصابة المدعو مصطفى حمودي صالح اصابته بكدمات تم نقله الى مستشفى ابو غريب إجراءات مركز النصر واسلام”.

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