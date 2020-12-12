2020/12/12 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اصدرت وزارة الدفاع دعوة للتطوع للراغبين على قيادة القوة البحرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر دعوة للتطوع على ملاك احدى قياداتها ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر دعوة للتطوع على ملاك احدى قياداتها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).