براغماتية حذرة

2020/12/12 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

مرة اخرى عاد العالم ليكتم انفاسه على

خلفية تجدد التوتر المزمن بين ايران

والولايات المتحدة وهو توتر لم يخفت

وهجه منذ الاطاحة بنظام الشاه وتأسيس

الجمهورية في ايران ومارافق هذا

التأ

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