قائد القوات البرية يصل الى قاعدة عين الاسد في زيارة مفاجئة

2020/12/12 | 21:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ، السبت، بأن قائد القوات البرية وبصحبته عدد من القيادات الامنية وصلوا الى مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .

وقال العبيدي /المعلومة/ ان “قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي وبصحبة عدد من القيادات الامنية وصلوا الى مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار في زيارة مفاجئة”.

واضاف ان “قائد القوات البرية اجرى فور وصوله اجتماعا مع قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن احمد سليم ونائب قائد الفرقة السابعة العميد الركن حسن السلاوي وعدد من قيادات التشكيلات الامنية بحضور قيادات امنية من حشد الانبار لمناقشة الوضع الامني في المناطق الغربية والاجراءات الامنية المتخذة في احباط اي محاولة تهدف لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة”.

واوضح ان “قائد القوات البرية وبصحبته عدد من القيادات الامنية تفقد القطعات العسكرية واستمع الى شرح مفصل عن الاستعدادات الامنية والمعنويات العالية لدى المقاتلين في احباط اي تعرض ارهابي “.



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